Леонтьев о 0:3 с «Северсталью»: «Куча нереализованных моментов со стороны «Нефтехимика», невзрачная игра в неравных составах»

Главный тренер подвел итоги матча с «Северсталью» (0:3).

«Куча нереализованных моментов с нашей стороны плюс невзрачная игра в неравных составах. Это и решило в первом периоде, как оказалось, исход всего матча.

Мне не в чем упрекнуть ребят, было желание, но в некоторых моментах нужно играть попроще, не надо лишние пасы давать, а нужно по-игроцки, по логике вещей: есть момент – надо бросать.

Хорошие до этого матчи провели, но соперник был побыстрее, поудачливее. Не считаю, что надо ссылаться на эмоции, календарь, усталость, переезды или другие факторы. Надо выходить и в каждом матче доказывать, что ты лучший», – сказал Олег Леонтьев.