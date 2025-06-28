«Калгари» продлил контракт с Балем на 6 лет, среднегодовая зарплата – 5,35 млн долларов
«Калгари» продлил контракт с Кевином Балем на 6 лет.
Среднегодовая зарплата 25-летнего защитника составит 5,35 млн долларов.
В минувшем сезоне Баль провел 73 матча за «Калгари» в регулярке НХЛ и набрал рекордные для себя 20 (3+17) очков при полезности «минус 6».
Защитник присоединился к «Флэймс», перейдя из «Нью-Джерси» в обмен на вратаря Якоба Маркстрема.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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