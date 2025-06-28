«Калгари» продлил контракт с Балем на 6 лет, среднегодовая зарплата – 5,35 млн долларов

«Калгари» продлил контракт с Кевином Балем на 6 лет.

Среднегодовая зарплата 25-летнего защитника составит 5,35 млн долларов.

В минувшем сезоне Баль провел 73 матча за «Калгари » в регулярке НХЛ и набрал рекордные для себя 20 (3+17) очков при полезности «минус 6».

Защитник присоединился к «Флэймс», перейдя из «Нью-Джерси» в обмен на вратаря Якоба Маркстрема.