«Сент-Луис» продлил контракт с Хофером на 2 года, кэпхит – 3,4 млн долларов. Вратарь получал 775 тысяч в год

«Сент-Луис» продлил контракт с Джоэлем Хофером на 2 сезона.

Ранее сообщалось , что клуб был готов обменять 24-летнего голкипера.

В двух последних сезонах Хофер был сменщиком Джордана Биннингтона. В минувшей регулярке НХЛ на его счету 31 матч и 16 побед при 90,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,64.

Действующее соглашение канадца с «Сент-Луисом » с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитано до 1 июля.