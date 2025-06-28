«Сент-Луис» продлил контракт с Хофером на 2 года, кэпхит – 3,4 млн долларов. Вратарь получал 775 тысяч в год
«Сент-Луис» продлил контракт с Джоэлем Хофером на 2 сезона.
Ранее сообщалось, что клуб был готов обменять 24-летнего голкипера.
В двух последних сезонах Хофер был сменщиком Джордана Биннингтона. В минувшей регулярке НХЛ на его счету 31 матч и 16 побед при 90,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,64.
Действующее соглашение канадца с «Сент-Луисом» с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитано до 1 июля.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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