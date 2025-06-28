«Оттава» хочет подписать контракт с Жанно. У форварда 7+6 в 67 матчах за «Лос-Анджелес» (Ottawa Citizen)
«Оттава» хочет подписать контракт с Таннером Жанно.
По информации Ottawa Citizen, канадский клуб рассчитывает укрепить нижние звенья и стать лучше при игре в формате «5 на 5».
В прошлом сезоне Жанно выступал за «Лос-Анджелес» и набрал 13 (7+6) очков за 67 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф 28-летний форвард не играл из-за травмы.
Действующее соглашение экс-нападающего «Тампы» и «Нэшвилла» со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 2,665 млн долларов рассчитано до 30 июня 2025 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Ottawa Citizen
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