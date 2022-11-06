Беттмэн о России на Кубке мира: «Это один из многих вопросов, которые мы обсуждаем с ассоциацией игроков НХЛ»

Гэри Беттмэн высказался касательно участия сборной России в Кубке мира.

НХЛ планирует провести турнир в феврале 2024 года.

«Мы ничего не говорили о россиянах, кроме того, что думаем над ситуацией.

Это один из многих вопросов, которые мы обсуждаем с ассоциацией игроков НХЛ в отношении Кубка мира», – приводит слова комиссионера НХЛ Iltalehti.

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