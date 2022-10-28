НХЛ о Кубке мира-2024: «Рассматривается множество возможностей. Решений не принято ни по одному из вариантов»
НХЛ рассматривает разные варианты проведения Кубка мира.
Об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
Ранее сообщалось, что турнир, который планируется провести в феврале 2024 года, может быть перенесен на другую дату.
Это связано в том числе с нежеланием хоккейных федераций стран Европы видеть на турнире игроков из России.
«Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений.
Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти», – сказал Дэйли.
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