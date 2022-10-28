НХЛ о Кубке мира-2024: «Рассматривается множество возможностей. Решений не принято ни по одному из вариантов»

рассматривает разные варианты проведения Кубка мира.

Об этом заявил заместитель комиссионера лиги .

Ранее сообщалось, что турнир, который планируется провести в феврале 2024 года, может быть перенесен на другую дату.

Это связано в том числе с нежеланием хоккейных федераций стран Европы видеть на турнире игроков из России.

«Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений.

Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти», – сказал Дэйли.

НХЛ изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. Европа все равно против