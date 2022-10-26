Кубок мира-2024 могут перенести из-за нежелания стран играть с Россией и нерешенных вопросов с ИИХФ (Пьер ЛеБрюн)

Кубок мира-2024 могут перенести.

Об этом сообщил Пьер ЛеБрюн.

НХЛ планирует провести турнир в феврале 2024 года.

– В следующем месяце пройдут встречи, на которых обсудят будущее Кубка мира?

– Да, дальнейшие обсуждения между основными заинтересованными сторонами из НХЛ, профсоюза, и некоторыми федерациями пройдут 4 и 5 ноября в Тампере, Финляндия, когда «Колорадо» и «Коламбус» будут проводить матчи.

Идея была в том, чтобы провести этот турнир в феврале 2024 года. и на прошлой неделе после заседания Совета директоров намекнули, что, может быть, идея переноса этого турнира уже обсуждается.

Сегодня я разговаривал с другими людьми, и я думаю, что об этом говорили и другие заинтересованные стороны. Суть в том, что с ИИХФ все еще есть нерешенные вопросы, и, конечно же, разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе – что делать с Россией? Есть другие страны, которые не хотят, чтобы Россия участвовала в этом турнире из-за ситуации на Украине.

Это действительно сложная проблема для НХЛ и профсоюза, так что посмотрим, к чему это приведет. Но идея отсрочки Кубка мира для меня сейчас более актуальна, чем месяц назад, – сказал инсайдер TSN.

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