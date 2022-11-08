КХЛ вынесет предупреждение Разину за отказ отвечать на вопросы журналистов. Тренера «Северстали» оштрафуют, если это повторится

Стало известно, как отреагирует на решение не отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, главный тренер ушел с пресс-конференции после игры с (2:3 ОТ), не ответив ни на один вопрос.

По информации , на первый раз лига вынесет Разину предупреждение. КХЛ отправит официальное письмо в клуб. Если ситуация повторится, то тренер будет оштрафован.

Ранее в этом сезоне Разина оштрафовали на 300 тысяч рублей за обсуждение судейства.