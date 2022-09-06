Разин о «Северстали»: «Команда не разнервничалась, как и я. По поводу зарплат ребята не переживают. Наш коллектив трудно расшатать!»

заявил, что «Северсталь» не нервничает после поражения от .

Сегодня команда сыграет в Магнитогорске против «Металлурга».

«Мы проснулись, позавтракали, раскатились, пообедали. К предыгровому собранию с видеооператором я тоже подготовился (кстати собрания с командой я провожу сам, Юрий Трубачев отдельно делает подборку и установку с бригадами большинства).

Так вот перед тем, как поспать, или просто отдохнуть перед игрой сообщаю, что команда, как и я, не разнервничалась после последнего обидного поражения. После игры был спокойный разговор, и плавный перелет из Екатеринбурга в Магнитогорск. Готовились по плану.

В составе произвели несколько замен. По поводу зарплат ребята не переживают. Они знают, что есть к чему стремиться!!! 🤷‍♂️ А также знают, что я сделаю все, чтобы они заработали как можно больше. Наш коллектив трудно расшатать!

Про себя могу сказать, что последний раз я нервничал, когда, работая в детском хоккее. Один раз мне сказали: увольняйся или будет хуже!!! А все, что происходит сейчас, легко пережить.

До встречи на хоккее!!! 🤝» – написал главный тренер череповецкого клуба в телеграм-канале.

Платежка «Северстали» – 273 млн рублей. Клубу не хватает 42 млн до пола зарплат («СЭ»)