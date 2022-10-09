Разин о Петунине и Пилипенко: «Президент «Автомобилиста» сказал мне: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь наверх, посмотри». Меня это очень взбодрило»

Теги Северсталь Трактор Автомобилист КХЛ Андрей Разин Кирилл Пилипенко Александр Петунин Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 Б).

– Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация. Сегодня и «Куньлунь» выиграл, поэтому тяжело из ямы выкарабкиваться. Тем более команда молодая, психологически тяжеловато было. Видно, что немножко подзажатые.

Тем и интереснее вылазить именно из таких ситуаций. Поговорив с ребятами, поверив, доказав им, чтобы они прежде всего в себя поверили.

Такие победы важны, пусть они и по буллитам. Победы всегда приносят положительные эмоции, двигаемся дальше.

– Отсутствие Петунина и Пилипенко – психологический момент?

– Да, здесь чисто психологический момент.

У меня в карьере тренера был такой момент, когда президент «Автомобилиста» – Алексей Бобров – позвонил в сезоне и сказал: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь на игре наверх, посмотри, что правильно, что неправильно». Меня это очень сильно взбодрило, очень сильно помогло. Хотел бы такой же шаг сделать с ребятами, у которых немножко не получается.

Хотелось, чтобы они посмотрели игру со стороны, посмотрели, что да как. Оценили происходящее. Хочется от них большего. Да и они сами хотят. Такой глоток воздуха, чтобы они передохнули. Двигаемся дальше.

– Суворов уже забивает в пяти играх подряд. Как не испортить парня, не перехвалить?

– Я видел его потенциал в играх за сборную. Было видно, что мальчишка заряжен. Задача нашего тренерского штаба была его раскрепостить, чтобы он влился в коллектив.

Ребятам в таком возрасте, уезжая в другой город из тепличных, домашних условий, тяжело психологически.

Наша задача была, чтобы они влились в коллектив, чтобы ребята их приняли. На этом не останавливаемся. У парня талант, большие задатки, – сказал главный тренер «Северстали».

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