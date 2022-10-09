Разин о Петунине и Пилипенко: «Президент «Автомобилиста» сказал мне: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь наверх, посмотри». Меня это очень взбодрило»

прокомментировал победу над (4:3 Б).

– Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация. Сегодня и «Куньлунь» выиграл, поэтому тяжело из ямы выкарабкиваться. Тем более команда молодая, психологически тяжеловато было. Видно, что немножко подзажатые.

Тем и интереснее вылазить именно из таких ситуаций. Поговорив с ребятами, поверив, доказав им, чтобы они прежде всего в себя поверили.

Такие победы важны, пусть они и по буллитам. Победы всегда приносят положительные эмоции, двигаемся дальше.

– Отсутствие Петунина и Пилипенко – психологический момент?

– Да, здесь чисто психологический момент.

У меня в карьере тренера был такой момент, когда президент – Алексей Бобров – позвонил в сезоне и сказал: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь на игре наверх, посмотри, что правильно, что неправильно». Меня это очень сильно взбодрило, очень сильно помогло. Хотел бы такой же шаг сделать с ребятами, у которых немножко не получается.

Хотелось, чтобы они посмотрели игру со стороны, посмотрели, что да как. Оценили происходящее. Хочется от них большего. Да и они сами хотят. Такой глоток воздуха, чтобы они передохнули. Двигаемся дальше.

– Суворов уже забивает в пяти играх подряд. Как не испортить парня, не перехвалить?

– Я видел его потенциал в играх за сборную. Было видно, что мальчишка заряжен. Задача нашего тренерского штаба была его раскрепостить, чтобы он влился в коллектив.

Ребятам в таком возрасте, уезжая в другой город из тепличных, домашних условий, тяжело психологически.

Наша задача была, чтобы они влились в коллектив, чтобы ребята их приняли. На этом не останавливаемся. У парня талант, большие задатки, – сказал главный тренер .