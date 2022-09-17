«Макар, сука, когда ты женишься?» Разин назвал Хабарова и Голышева самыми сложными учениками и заявил, что скачок у Анатолия произошел после свадьбы

Главный тренер выложил видео с защитником Макаром Хабаровым.

Разин: Всем привет. Рубрика «истории из жизни». Хочу вас познакомить с моим талантливым, но самым сложным учеником – Макаром Хабаровым. До этого у меня был сложный ученик – это . Я с ним экспериментировал – и розовые майки на него надевал, и в ВХЛ отправлял. Толя, прости, это было. Но зато он сейчас выбился.

Мучился я с ним, мучился, так у меня с ним практически ничего и не получалось, хотя он прогрессировал. Но добился он успеха, и сейчас является одним из самых лучших, стабильных, мастеровитых нападающих нашей лиги. Но скачок произошел – по какой причине, как ты думаешь?

Хабаров молча пожал плечами в ответ на этот вопрос.

Разин: Он женился, у него трое детей, у него появился смысл жизни – и человек работает, прогрессирует, с тренером никаких проблем. Макар, сука, когда ты женишься?

Хабаров: Не знаю (смеется).

Разин: Ну как – не знаю? Как мы с тобой будем прогрессировать дальше, как мы будем кубки завоевывать? Когда ты уже получишь золотой шлем ?

Хабаров: Получается, не скоро, что ли? (смеются).

Разин работал с Голышевым в с 2015 по 2016 год.