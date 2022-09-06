Разин оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судей: «Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!»

Теги Северсталь Автомобилист судьи КХЛ Андрей Разин деньги Хоккей

Андрей Разин оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судейства. 

Главный тренер «Северстали» после игры с «Автомобилистом» (3:4) в Екатеринбурге заявил следующее: «Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра – отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают – я сейчас про всех – немножко нехорошо получается».

«Пришел штраф от лиги: 300 тысяч!

Кому почка немолодого человека нужна??? Недорого отдам!!! 😂😂😂» – написал Разин в своем телеграм-канале. 

Андрей Разин: «Посмотрите, сколько стоит хороший центральный. Я свою почку продавать не хочу!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные