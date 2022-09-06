Разин оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судей: «Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!»

оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судейства.

Главный тренер после игры с (3:4) в Екатеринбурге заявил следующее: «Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра – отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают – я сейчас про всех – немножко нехорошо получается».

«Пришел штраф от лиги: 300 тысяч!

Кому почка немолодого человека нужна??? Недорого отдам!!! 😂😂😂» – написал Разин в своем телеграм-канале.

Андрей Разин: «Посмотрите, сколько стоит хороший центральный. Я свою почку продавать не хочу!»