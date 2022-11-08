Леонтьев о 4:3 с «Ак Барсом»: «Нефтехимик» переломил игру в 3-м периоде, а в овертайме дожал соперника. Красавцы!»

Главный тренер Олег Леонтьев высказался о победе над .

Клуб из Нижнекамска одержал победу в в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 от).

«Мы рады этой победе. Надеюсь, всем зрителям понравилось татарстанское дерби. Нас вдохновляла поддержка болельщиков. Команде спасибо за волю к победе, за характер.

Переломили игру в третьем периоде, а в овертайме дожали соперника. Красавцы! Команда сражается, борется, несмотря на обилие травм, и не соглашается со своим местом в таблице!

Спорт – это игра ошибок, кто меньше ошибется, тот и выиграет. Тем более такой соперник – флагман нашего хоккея. Когда счет стал 2:3 не екнуло сердце, было видно, что мы просто так сегодня не сдадимся. Я не лукавлю», – сказал Леонтьев.