Знарок о 3:4 от «Нефтехимика»: «Ак Барсу» не хватило выдержанности. Слишком много неоправданных удалений опять, силенки тратятся на это»

Теги Ак Барс Нефтехимик Олег Знарок КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Олег Знарок подвел итоги матча с «Нефтехимиком» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Казанский клуб потерпел поражение в овертайме со счетом 3:4.

«Чего не хватило? Наверное, выдержанности. Слишком много неоправданных удалений опять, силенки тратятся на это. Очень много, особенно в первом периоде.

Мы восемь минут играли в меньшинстве, о каком физическом состоянии может идти речь? Не успевали? Посмотрите все удаления, где мы не успевали…У Билялова микротравма», – сказал Знарок. 

 

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