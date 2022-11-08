Щитов о слогане «Сочи» – андердог»: «Я общался с ребятами в команде, там тоже недовольны этим. И почему в российской команде англоязычный слоган?»

заявил, что игрокам «Сочи» не нравится слоган клуба.

– Вам еще не понравился плакат, где написано, что ХК «Сочи» – андердог.

– На стадионе я увидел, что у «Сочи» слоган – андердог. В переводе это «лузер, на которого никто не ставит». Я общался с ребятами в команде, и там тоже недовольны этим, но ничего не могут поделать. И почему в российской команде англоязычный слоган?

Когда у нас в ХК «Сочи» был тренером Сергей Зубов, перед началом сезона он принес в раздевалку звенья цепочки. Каждое было подписано игровым номером хоккеиста и инициалами тренеров и персонала. И мы соединили все в одну большую цепь, получилось классное сплочение.

Когда появлялся новичок, ему тоже торжественно вручали звено и он присоединял его к цепи. «Скованные одной цепью» – это хорошая российская песня, – сказал бывший защитник .