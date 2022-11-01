Анисин про «Сочи»: «Очень удивил баннер на игре: «Сочи – андердог». Андердоги – это лузеры, а у клуба всегда была психология победителей»

высказался о серии поражений «Сочи» из девяти матчей подряд.

«Мне трудно говорить о причинах таких результатов «Сочи», потому что я сейчас не нахожусь внутри команды. Только меня очень удивил баннер на последней игре: «Сочи – андердог».

Странный ход. Андердоги – это лузеры, а у «Сочи» всегда была психология победителей. В свое время у команды был полный дворец, болельщики носили игроков на руках. Непонятно, зачем вешать баннер про лузеров.

По моему мнению, «Сочи» нужна свежая кровь.

Например, в лице первого капитана в истории команды, уважаемого в хоккейном мире человека с хорошей репутацией – . Он предан клубу и душой переживает за него. Щитов серьезно разбирается в хоккее и умеет находить общий язык с людьми.

Не знаю, куда смотрит руководство «Сочи» и почему не воспользуется таким активом.

На сто процентов уверен, что его появление в структуре «Сочи», например, в качестве тренера по развитию, даст толчок что для игроков, что тренерского штаба. В свое время команда шла за ним и может пойти сейчас», – сказал бывший нападающий .