Никита Щитов: «Судейский корпус задушил Назарова, лишил изюминки. Возможно, «Сочи» играл бы лучше, если бы разрешали драться»

Никита Щитов считает, что судейский корпус КХЛ лишил Андрея Назарова изюминки.

– Если говорить о вашей бывшей команде ХК «Сочи», то можно ли считать главным виновником провала?

– Все лучшие времена ХК «Сочи» связаны с двумя тренерами – Вячеславом Буцаевым и , а последние три года – черная полоса для клуба и отток болельщиков. Та работа, которая была проделана этими специалистами, пошла насмарку.

В клубе недостаточно финансов, но нельзя сказать, что в КХЛ сейчас нет игроков. Возьмем , там ребята примерно одного мастерства, но есть тренерская мысль.

Почему руководство сделало ставку на такого специалиста, как Назаров? И кого приглашать вместо него? Сейчас ХК «Сочи» – клуб без задач, поэтому нет смысла менять тренера. Концепция на омоложение тоже себя не оправдала.

– То есть клубу не хватает целей?

– Если смотреть даже по игре ХК «Сочи», такое ощущение, что там никому ничего не нужно. Обидно, что команда сейчас является самой слабой в лиге.

Интересно было, когда там дрались на предсезонке, это привлекало внимание. Но в КХЛ взяли и запретили драки. Почему? Нужно было запрещать их тогда, когда подписывал профессиональных тафгаев, которые только и умели что драться. Но сейчас таких игроков нет.

Дерутся простые ребята, и ничего страшного в этом нет. Это один из элементов хоккея. Можно трактовать так: судейский корпус лишил Назарова своей изюминки.

Возможно, «Сочи» играл бы лучше, если бы разрешали драться. Было бы больше эмоций, и благодаря этому стали бы выигрывать. Судейский корпус взял Назарова и задушил, – сказал бывший защитник клубов .

«Сочи» проиграл 7-й матч подряд. У команды Назарова 3 победы в 20 играх сезона