Никита Щитов: «Судейский корпус задушил Назарова, лишил изюминки. Возможно, «Сочи» играл бы лучше, если бы разрешали драться»

Теги Витязь Торпедо судьи драки Никита Щитов Сергей Зубов Андрей Назаров Вячеслав Буцаев КХЛ Сочи деньги Хоккей

Никита Щитов считает, что судейский корпус КХЛ лишил Андрея Назарова изюминки.

– Если говорить о вашей бывшей команде ХК «Сочи», то можно ли считать Андрея Назарова главным виновником провала?

– Все лучшие времена ХК «Сочи» связаны с двумя тренерами – Вячеславом Буцаевым и Сергеем Зубовым, а последние три года – черная полоса для клуба и отток болельщиков. Та работа, которая была проделана этими специалистами, пошла насмарку.

В клубе недостаточно финансов, но нельзя сказать, что в КХЛ сейчас нет игроков. Возьмем «Торпедо», там ребята примерно одного мастерства, но есть тренерская мысль.

Почему руководство сделало ставку на такого специалиста, как Назаров? И кого приглашать вместо него? Сейчас ХК «Сочи» – клуб без задач, поэтому нет смысла менять тренера. Концепция на омоложение тоже себя не оправдала.

– То есть клубу не хватает целей?

– Если смотреть даже по игре ХК «Сочи», такое ощущение, что там никому ничего не нужно. Обидно, что команда сейчас является самой слабой в лиге.

Интересно было, когда там дрались на предсезонке, это привлекало внимание. Но в КХЛ взяли и запретили драки. Почему? Нужно было запрещать их тогда, когда «Витязь» подписывал профессиональных тафгаев, которые только и умели что драться. Но сейчас таких игроков нет.

Дерутся простые ребята, и ничего страшного в этом нет. Это один из элементов хоккея. Можно трактовать так: судейский корпус лишил Назарова своей изюминки.

Возможно, «Сочи» играл бы лучше, если бы разрешали драться. Было бы больше эмоций, и благодаря этому стали бы выигрывать. Судейский корпус взял Назарова и задушил, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

«Сочи» проиграл 7-й матч подряд. У команды Назарова 3 победы в 20 играх сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные