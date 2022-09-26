Щитов о «Сочи»: «Не вижу смысла менять Назарова. Курс на омоложение, предложенный Зюзиным, никак себя не оправдал»

поделился мыслями о результатах «Сочи» в сезоне Фонбет чемпионата .

Команда тренера Андрея Назарова проиграла 9 из 10 игр на старте чемпионата.

– У мало очков и команда идет на последнем месте на Западе, что не может радовать. Для меня этот клуб не посторонний, можно сказать, что я тоже принимал участие в его создании. Я выступал в дебютном сезоне «Сочи» в КХЛ.

Печально, что команда уже три года плохо играет – не попадает в плей-офф, и сейчас после такого старта это будет уже тяжело сделать. Мне обидно за «Сочи».

У меня в городе живет много друзей, а болельщики сильно переживают за команду. Команда была создана с нуля, но раньше в плей-офф попадала без проблем, потому чтобы была укомплектована более мастеровитыми игроками. Мы видим, что курс на омоложение, который три года предложил , никак себя не оправдал.

Видно, что нет средств на более квалифицированных игроков. Может, этим хоккеистам нужно еще время, чтобы показать результат. Хотя считаю, что клуб должен ставить перед собой максимальные задачи – побороться за Кубок Гагарина, пусть даже его бюджет этому не соответствует.

И что может сделать с таким составом? У хоккеистов нет опыта, потенциала, мастерства, чтобы играть наравне со всеми остальными.

Впрочем, в «Торпедо» игроки примерно такого уровня, но они на данном этапе действуют намного эффективнее. Посмотрим, что будет в сезоне дальше.

– Как вы относитесь к стилю игры команд Назарова, в том числе к дракам?

– У него такое видение хоккея. Назаров старается мотивировать ребят и понимает, что другое они не могут показать.

Сейчас им тяжело переломить ситуацию, потому что, когда идет столько поражений, сделать это психологически сложно. У игроков нет веры в себя, и команда пока выглядит удручающе.

– Отставка Назарова может что-то изменить?

– Отставки обычно встряхивают команды. Но не вижу смысла менять Назарова, я вообще против тренерских отставок. Все одни и те же люди ходят в КХЛ по кругу. Если уж менять, то давать шанс поработать новым людям, например, Вадиму Хомицкому.

Возможно, пригласить опытного специалиста – сейчас свободен Владимир Васильевич Крикунов. Он любит работать с молодежью и мог бы натаскать Хомицкого как тренера, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».