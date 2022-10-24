Щитов о Ротенберге: «Говорить о тренерской состоятельности преждевременно. Справился бы он с командами с маленьким бюджетом?»

Никита Щитов считает, что говорить о тренерской состоятельности Романа Ротенберга преждевременно.

– Мощное выступление – это не сюрприз?

– У СКА очень хороший тренерский штаб с огромным опытом. Сергей Зубов входит в Зал хоккейной славы, обладатель двух Кубков Стэнли. Он такой же, как Ларионов, по хоккейному интеллекту. Плюс опытный тренер Евгений Корешков. Также в качестве консультантов Владимир Юрзинов и Валерий Брагин.

В Питере очень серьезно выстроена хоккейная вертикаль. Скаутская служба хорошо работает, и финансы позволяют приглашать игроков. Там здорово подготовили свою молодую команду, играют в современный хоккей и являются единоличными лидерами лиги.

– Ротенберг доказывает свою тренерскую состоятельность?

– У него прекрасные помощники, и они делают колоссальную работу. Я считаю, что от этих людей в большей степени все зависит. Если бы он находился во главе , «Нефтехимика», или ХК , справился бы с командами с маленьким бюджетом и без таких помощников?

Но, конечно, такая система в СКА во многом заслуга Ротенберга. Он все здорово организовал, но о тренерской состоятельности говорить пока преждевременно. Нужно посмотреть, что будет дальше, – сказал бывший защитник клубов .