Щитов о Ротенберге: «Говорить о тренерской состоятельности преждевременно. Справился бы он с командами с маленьким бюджетом?»
Никита Щитов считает, что говорить о тренерской состоятельности Романа Ротенберга преждевременно.
– Мощное выступление СКА – это не сюрприз?
– У СКА очень хороший тренерский штаб с огромным опытом. Сергей Зубов входит в Зал хоккейной славы, обладатель двух Кубков Стэнли. Он такой же, как Ларионов, по хоккейному интеллекту. Плюс опытный тренер Евгений Корешков. Также в качестве консультантов Владимир Юрзинов и Валерий Брагин.
В Питере очень серьезно выстроена хоккейная вертикаль. Скаутская служба хорошо работает, и финансы позволяют приглашать игроков. Там здорово подготовили свою молодую команду, играют в современный хоккей и являются единоличными лидерами лиги.
– Ротенберг доказывает свою тренерскую состоятельность?
– У него прекрасные помощники, и они делают колоссальную работу. Я считаю, что от этих людей в большей степени все зависит. Если бы он находился во главе «Торпедо», «Нефтехимика», «Северстали» или ХК «Сочи», справился бы с командами с маленьким бюджетом и без таких помощников?
Но, конечно, такая система в СКА во многом заслуга Ротенберга. Он все здорово организовал, но о тренерской состоятельности говорить пока преждевременно. Нужно посмотреть, что будет дальше, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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