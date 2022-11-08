Никита Щитов: «Максим Третьяк не тянет уровень КХЛ. Пример того, что в хоккее часто решают не спортивные принципы, а статус родственника»

считает, что Максим Третьяк не соответствует уровню .

проиграл 22 из 25 матчей в текущем сезоне.

«Для меня это не посторонний клуб и обидно, что «Сочи» так играет. Там достаточно слабые легионеры, которые много проваливаются. Бывшие игроки из ступинского «Капитана», который был на последних местах в МХЛ, видно, что не дотягивают до уровня КХЛ.

Понятно, что у «Сочи» небольшой бюджет, но можно было лучше провести селекцию, найти хороших игроков в ВХЛ. Новому главному тренеру Сергею Светлову очень тяжело сейчас.

Одна радость – приехал голкипер Михаил Бердин, он здорово играл против «Северстали». В Минске по ходу матча поставили , и он сразу же пропустил три гола. Я считаю, что он не тянет на вратаря уровня КХЛ. Третьяк проиграл 16 матчей из 18.

Его дедушка, , говорил, что нет коммуникации с защитниками. Я думаю, что если игрок талантливый и психологически устойчивый, то он будет лидером сам по себе, вне зависимости от амплуа и турнирного положения команды.

Считаю, что Третьяк – это пример того, что в хоккее часто решают не спортивные принципы, а статус родственника.

Сомневаюсь, что в НХЛ будут удерживать игрока с громкой фамилией, если он не соответствует уровню лиги. Все-таки вся страна на это смотрит и такого в хоккее быть не должно. Не в обиду Максиму Третьяку это будет сказано.

Лично я сам сталкивался с этим перед тем, как попасть еще в Суперлигу. Тебя выгоняют из команды, потому что у другого парня папа играл с тренером. Обидно, когда талантливые ребята из-за такого не попадают в состав», – сказал бывший защитник «Сочи».