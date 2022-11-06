Сергей Коньков: «Овечкин представляет всю Россию и борется за престиж русских игроков в НХЛ. К его достижениям приковано большое внимание»

Сергей Коньков считает, что Александр Овечкин борется за престиж русских игроков в НХЛ.

Сегодня форвард «Вашингтона» побил рекорд по голам за один клуб НХЛ. Он забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр).

Овечкин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Хоу (801).

– Насколько важен и для Овечкина, и для всего нашего хоккея этот рекорд?

– Этот рекорд очень важен для , потому что стать номером один в самой лучшей лиге мира – это престижно и почетно. Но не будем забывать, что сезон продолжается и его карьера тоже. Овечкин может увеличить эти цифры и сделать так, что на многие годы он закрепит за собой первое место.

Для нашего хоккея этот рекорд тоже важен, потому что Александр представляет всю Россию и борется за престиж русских игроков в НХЛ. В лиге приковано большое внимание к его достижениям.

– Получается, Овечкин ответил критикам, которые ругали его в начале сезона?

– Сезон только начался, и у Александра получается забивать голы. Ждем, что Овечкин будет в лидерах снайперской гонки. Ему нужно время, чтобы разогнаться и набрать тот ход, который позволит приблизиться к 50 голам за сезон.

Всегда есть критики и те люди, которые относятся со скепсисом к любой информации. Задача Овечкина – продолжать движение. Он находится в такой ситуации, что с каждым набранным очком он приближается к рекордам Хоу и Гретцки, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина

У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: пропустили на последней минуте 🤦‍♂️