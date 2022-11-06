Сергей Черкас: «Среагировать на бросок Овечкина и спокойно его зафиксировать практически невозможно»

Сергей Черкас объяснил, почему среагировать на бросок практически невозможно.

«Это, прежде всего, сила броска и точность. Вы же понимаете, точка, с которой Овечкин обычно забивает голы именно в большинстве, – в районе круга. Среагировать очень сложно.

Вратарь в основном интуитивно выбирает позицию, и, если шайба попала в него, он отбивает, среагировать на этот бросок и спокойно его зафиксировать практически невозможно. Это говорит о том, что у Овечкина очень сильный и точный бросок, но и техническое исполнение великолепное.

С вратарской точки зрения очень сложно по нему играть. Вратарь или выкатывается, сокращая угол обстрела, или интуитивно закрывает ту часть ворот, которую считает нужной в той или иной ситуации. Но если Овечкин попадает, то, как правило, среагировать вратарю очень сложно. Поэтому Овечкин и борется за рекорд Гретцки», – сказал заслуженный тренер России.

У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: пропустили на последней минуте 🤦‍♂️