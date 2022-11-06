Терещенко об Овечкине: «Вся Америка хочет идти на него! «Вашингтон» имеет курочку, которая несет золотые яйца. Рекорд Гретцки у клуба в приоритете»

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Алексей Терещенко считает, что вся Америка хочет ходить на матчи Александра Овечкина.

Сегодня форвард «Вашингтона» побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ. Он забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр).

Овечкин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Хоу (801).

«Овечкин – умница! Что тут еще сказать? Мне даже кажется, что «Вашингтону» уже все равно, как команда проводит сезон. Лишь бы Саша забивал. У них четыре поражения подряд, куча травмированных. Но когда Овечкин бьет очередной рекорд, то все не так уж плохо, и снова есть повод для праздника.

Да, команда выигрывала Кубок Стэнли в 2018 году. Но поверьте, все спортсмены хотят делать это еще и еще. Это как яблочко – один раз куснешь, и остановиться не можешь.

Но «Вашингтон» уже пару лет в приоритет ставит рекорд Гретцки, за которым идет Овечкин. Это ведь большой бизнес. Когда есть такой ажиотаж, ты продаешь свитеры, собираешь полные трибуны – вся Америка хочет идти на Овечкина! И не просто так хозяин клуба Тед Леонсис этой ночью написал в соцсетях: «Я молюсь, как нам повезло, что Овечкин играет за нас!»

Ну, конечно, ведь «Вашингтон» уже много лет имеет у себя курочку, которая несет золотые яйца. При этом для Овечкина в команде делается все, ему в тройку подбираются правильные партнеры – и он забивает голы как на конвейере. И зачем уходить в другой клуб?

А возраст тут не при чем. Если хоккеист хочет играть долго – он будет следить за собой, и сможет продлить свою карьеру. Я еще раз скажу, что Саша Овечкин – большой умница, поздравляю его с рекордом!» – заявил трехкратный чемпион мира.

У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: проиграл «Аризоне», пропустив на последней минуте 🤦‍♂️

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