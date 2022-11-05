Бержерон о подписании Миллера, издевавшегося над темнокожим инвалидом: «То, что он сделал, неприемлемо. Мы выступаем за инклюзивность и уважение»

высказался о том, что «Бостон» подписал контракт с Митчеллом Миллером.

В 2020 году «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

«Примерно неделю назад Дон [Суини] спросил о моем мнении. У меня были опасения, и я поделился своим мнением.

Честно говоря, культура, которую мы построили здесь, идет вразрез с таким поведением. То, что он сделал, очевидно, неприемлемо, и мы это не поддерживаем. В этой раздевалке мы выступаем за разнообразие, инклюзивность и уважение. Это ключевые слова и основные ценности, которые у нас есть.

Мы ожидаем, что парни, которые будут носить этот свитер, будут честными и уважающими других людьми. Насколько я понимаю, он собирается работать и развиваться в общественных программах, чтобы стать лучше.

С моей точки зрения, это решение отдела по хоккейным операциям, а мы можем контролировать только то, что можем контролировать.

Надеюсь, что есть некоторый рост и изменения. Если бы в эту раздевалку зашел тот же самый 14-летний подросток, то, честно говоря, его бы не приняли в этой раздевалке», – сказал капитан «Брюинс».

Беттмэн о подписании «Бостоном» Миллера, издевавшегося над темнокожим инвалидом: «Он не имеет права выступать в НХЛ»