«Бостон» подписал контракт новичка с Миллером. От него отказалась «Аризона» из-за издевательств над темнокожим инвалидом

Защитник Митчелл Миллер подписал контракт новичка с .

В минувшем сезоне 20-летний хоккеист играл за «Трай-Сити» в .

Он провел 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 83 (39+44) балла. В плей-офф он сыграл 5 матчей, набрав 5 (2+3) очков.

Миллер начнет текущий сезон в в составе .

Напомним, в 2020 году «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

выбрала Миллера в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 111-м номером.

В НХЛ задрафтовали игрока, который в школе издевался над чернокожим инвалидом. Он отправил извинения во все клубы