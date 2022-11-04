«Бостон» подписал контракт новичка с Миллером. От него отказалась «Аризона» из-за издевательств над темнокожим инвалидом
Защитник Митчелл Миллер подписал контракт новичка с «Бостоном».
В минувшем сезоне 20-летний хоккеист играл за «Трай-Сити» в USHL.
Он провел 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 83 (39+44) балла. В плей-офф он сыграл 5 матчей, набрав 5 (2+3) очков.
Миллер начнет текущий сезон в АХЛ в составе «Провиденс».
Напомним, в 2020 году «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом.
В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.
«Аризона» выбрала Миллера в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 111-м номером.
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