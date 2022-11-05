Беттмэн о подписании «Бостоном» Миллера, издевавшегося над темнокожим инвалидом: «Он не имеет права выступать в НХЛ»

Гэри Беттмэн высказался о том, что «Бостон» подписал контракт с Митчеллом Миллером.

Комиссионер НХЛ сообщил, что «Брюинс» не консультировались с лигой перед подписанием игрока. Он также сказал, что Миллер не имеет права играть в НХЛ.

В 2020 году отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

отправил игрока в .

«То, что я знаю и что я слышал из средств массовой информации, то, что он сделал в 14-летнем возрасте, предосудительно и неприемлемо.

До того, как «Брюинс» приняли решение подписать его, с нами никто не советовался. Мне довелось пообщаться с после подписания.

Он не приедет в НХЛ, на данный момент он не имеет права выступать в НХЛ. Я не могу сказать вам, что он когда-либо сможет попасть в НХЛ.

Если в какой-то момент они решат, что хотят, чтобы он играл в НХЛ, а я не уверен, что они близки к этому, нам нужно будет подтвердить его право на участие. Оно будет основано на всей информации, которую мы получаем.

Они могли подписать его, чтобы он играл где-нибудь в другом месте, это проблема другой лиги, но никто не должен думать, что на данный момент он имеет или когда-либо может получить право на участие в НХЛ. И «Брюинс» теперь это понимают», – заявил комиссионер НХЛ.

Миллер об издевательствах над темнокожим инвалидом: «То, что я сделал в 14 лет, было неправильным. Я сожалею»