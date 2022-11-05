Слэвин – лучший защитник НХЛ с точки зрения игры в обороне, Экблад – 2-й, Макэвой – 3-й, Гавриков – 19-й (Daily Faceoff)

Владислав Гавриков включен в топ-20 лучших защитников по уровню игры в обороне.

Портал Daily Faceoff составил рейтинг игроков, которые могли бы претендовать на приз лучшему защитнику лиги с точки зрения игры в обороне, если бы он существовал.

Его предлагается назвать именем Рода Лэнгуэя – последнего на сегодня игрока оборонительного плана, выигрывавшего существующий сейчас приз лучшему защитнику («Норрис Трофи»).

Основой для рейтинга стали показатели продвинутой статистики. Кроме того, в его составлении участвовали 5 анонимных руководителей фронт-офиса НХЛ.

1. Джейккоб Слэвин ( )

2. ( )

3. Чарли Макэвой ( )

4. Юнас Брудин ( )

5. Трэвис Сэнхайм ( )

6. Колтон Парайко ( )

7. Алекс Пьетранжело ( )

8. Маккензи Уигар («Калгари»)

9. Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»)

10. Девон Тэйвс ( )

11. Дарнелл Нерс («Эдмонтон»)

12. Брэндон Карло («Бостон»)

13. Джош Моррисси («Виннипег»)

14. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)

15. Ноа Хэнифин («Калгари»)

16. Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»)

17. Ти Джей Броди («Торонто»)

18. Маттиас Самуэльсон («Баффало»)

19. Владислав Гавриков («Коламбус»)

20. Адам Ларссон («Сиэтл»)

Добавим, что в список игроков, не вошедших в топ-20, но близких к нему, попали еще 2 россиянина – Никита Задоров («Калгари») и Артем Зуб («Оттава»).