Слэвин – лучший защитник НХЛ с точки зрения игры в обороне, Экблад – 2-й, Макэвой – 3-й, Гавриков – 19-й (Daily Faceoff)

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Владислав Гавриков включен в топ-20 лучших защитников НХЛ по уровню игры в обороне.

Портал Daily Faceoff составил рейтинг игроков, которые могли бы претендовать на приз лучшему защитнику лиги с точки зрения игры в обороне, если бы он существовал. 

Его предлагается назвать именем Рода Лэнгуэя – последнего на сегодня игрока оборонительного плана, выигрывавшего существующий сейчас приз лучшему защитнику («Норрис Трофи»). 

Основой для рейтинга стали показатели продвинутой статистики. Кроме того, в его составлении участвовали 5 анонимных руководителей фронт-офиса НХЛ. 

1. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

2. Аарон Экблад («Флорида»)

3. Чарли Макэвой («Бостон»)

4. Юнас Брудин («Миннесота»)

5. Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»)

6. Колтон Парайко («Сент-Луис»)

7. Алекс Пьетранжело («Вегас»)

8. Маккензи Уигар («Калгари»)

9. Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»)

10. Девон Тэйвс («Колорадо»)

11. Дарнелл Нерс («Эдмонтон»)

12. Брэндон Карло («Бостон»)

13. Джош Моррисси («Виннипег»)

14. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)

15. Ноа Хэнифин («Калгари»)

16. Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»)

17. Ти Джей Броди («Торонто»)

18. Маттиас Самуэльсон («Баффало»)

19. Владислав Гавриков («Коламбус»)

20. Адам Ларссон («Сиэтл»)

Добавим, что в список игроков, не вошедших в топ-20, но близких к нему, попали еще 2 россиянина – Никита Задоров («Калгари») и Артем Зуб («Оттава»). 

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