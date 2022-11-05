Слэвин – лучший защитник НХЛ с точки зрения игры в обороне, Экблад – 2-й, Макэвой – 3-й, Гавриков – 19-й (Daily Faceoff)
Владислав Гавриков включен в топ-20 лучших защитников НХЛ по уровню игры в обороне.
Портал Daily Faceoff составил рейтинг игроков, которые могли бы претендовать на приз лучшему защитнику лиги с точки зрения игры в обороне, если бы он существовал.
Его предлагается назвать именем Рода Лэнгуэя – последнего на сегодня игрока оборонительного плана, выигрывавшего существующий сейчас приз лучшему защитнику («Норрис Трофи»).
Основой для рейтинга стали показатели продвинутой статистики. Кроме того, в его составлении участвовали 5 анонимных руководителей фронт-офиса НХЛ.
1. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
2. Аарон Экблад («Флорида»)
3. Чарли Макэвой («Бостон»)
4. Юнас Брудин («Миннесота»)
5. Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»)
6. Колтон Парайко («Сент-Луис»)
7. Алекс Пьетранжело («Вегас»)
8. Маккензи Уигар («Калгари»)
9. Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»)
10. Девон Тэйвс («Колорадо»)
11. Дарнелл Нерс («Эдмонтон»)
12. Брэндон Карло («Бостон»)
13. Джош Моррисси («Виннипег»)
14. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)
15. Ноа Хэнифин («Калгари»)
16. Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»)
17. Ти Джей Броди («Торонто»)
18. Маттиас Самуэльсон («Баффало»)
19. Владислав Гавриков («Коламбус»)
20. Адам Ларссон («Сиэтл»)
Добавим, что в список игроков, не вошедших в топ-20, но близких к нему, попали еще 2 россиянина – Никита Задоров («Калгари») и Артем Зуб («Оттава»).
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