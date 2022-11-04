Дементьев о поражении «Вашингтона»: «Задача Овечкина – быть в форме, играть агрессивно и продуктивно, что он и делает. Тренируют тренеры»

поделился мнением об игре .

Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду (786).

– Я рад за Александра и то, что ему покоряются новые вершины. Не думаю, что Овечкин обращает внимание на то, что принесет ему каждый следующий гол и каких великих хоккеистов он обгонит. У него стоит своя цель, в том числе рекорд Гретцки, к которой он планомерно идет твердыми шагами.

– Как при этом можно объяснить очередное поражение «Вашингтона»?

– Здесь меньше вопросов к Овечкину. Комплектование и подбор игроков зависит от скаутской службы и генерального менеджера. Кого выпускают на лед и с каким игровым временем – это зависит от главного тренера.

Главная задача Александра – это выходить и делать свою работу, быть в форме, играть активно, агрессивно и продуктивно. Что он и делает.

В Северной Америке есть прекрасный принцип, которому нужно следовать и в других лигах: тренеры тренируют, игроки играют, менеджеры занимаются своими делами.

Какие планы у , мы не знаем. Может, они обновляют состав или делают ставки на других игроков. Нам в этом случае важно выступление Овечкина, который показывает стабильность и радует всех болельщиков в мире, – заявил хоккейный агент.