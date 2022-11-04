Валерий Каменский: «Для Овечкина каждый матч – рекорд. Он все это заслуживает. Нам остается лишь радоваться»
Валерий Каменский поделился мнением об игре Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду (786).
«Для Овечкина каждый матч – рекорд. Он все это заслуживает. Нам остается лишь радоваться и поздравлять.
Не думаю, что «Вашингтон» работает на рекорды Овечкина – команда всегда работает на результат», – сказал вице-президент КХЛ.
Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу
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