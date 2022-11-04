Юрий Новиков: «Овечкин – уникальное явление. Таких, как он, не было, нет и не будет»

Юрий Новиков поделился мнением об игре .

Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду (786).

«Таких, как Овечкин, не было, нет и не будет. Это уникальное явление. Я не говорю, что остальные хоккеисты хуже или лучше. Мы со всем уважением относимся к лидерам НХЛ: и к нашим ребятам, и к американцам с канадцами. Но то, что делает Овечкин, – это за гранью разумного.

При всем уважении к ветеранам, сегодня весь спорт и хоккей в частности стал очень и очень сложным. Забрасывать шайбы сейчас очень тяжело. Если сравнивать игру вратарей тогда и сейчас, то она отличается разительно. Сейчас совсем другой хоккей, и в этом хоккее Овечкину нужно прилагать неимоверные усилия. Им движет характер и сила воли, и в этом он для всех нас является примером. Для меня это главное, что несет Овечкин. Я бы не стал замыкаться на том, забьет он или нет.

Я симпатизирую «Вашингтону» и всем нашим ребятам. Орлов – защитник мирового уровня. Кузнецов – интересный парень, но он может посильнее играть. Мне интереснее, чтобы в целом выигрывал», – сказал заслуженный тренер России.

Марк Хоу об Овечкине: «Феноменальный снайпер. Но Горди в целом был лучше как игрок»

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