Гендиректор «Лады»: «Наш бюджет в КХЛ будет даже больше, чем у «Северстали» и «Нефтехимика», наверное»

Генеральный директор «Лады» высказался о бюджете команды.

Ранее тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в .

– Понятно, что вы не можете раскрыть бюджет и озвучить конкретные цифры. Но с каким из клубов КХЛ он будет сопоставим?

– Наш бюджет будет достаточным для участия в лиге – по планам чуть выше минимальных требований.

Думаю, в своем дивизионе мы будем где-то в серединке. Наверное, бюджет будет даже больше, чем у и .

– Основными источниками финансирования останутся «АвтоВАЗ» и правительство Самарской области?

– Мы ведем переговоры с целым рядом предприятий. Поскольку они ведутся не на уровне клуба, а гораздо выше, то пока не могу о них говорить.

Но да, наш постоянный партнер «АвтоВАЗ» останется с нами, за что мы ему очень благодарны. Его доля в финансировании еще обсуждается, но нас не бросают и не бросят. Слава богу, мы идем по жизни вместе уже 46-й год. Надеемся, что наши теплые отношения сохранятся, – сказал Александр Чеботарев.