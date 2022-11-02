Директор «Лады» о воспитанниках: «Теперь никаких обменов не будет. Губернатор объявил, что мы сделаем все возможное, чтобы попасть в КХЛ»

Спортивный директор «Лады» высказался о воспитанниках тольяттинской школы.

Вчера стало известно, что клуб подал заявку на вступление в КХЛ, откуда был исключен в 2018 году.

«Планируем ли отвести заметную роль воспитанникам тольяттинской школы? Заметную роль особо не получится, конечно, отвести. Таких воспитанников, которых мы поменяли, чтобы лучше выступить в , не возьмешь. Савикова поменяли на Трушкова, к примеру.

Потому что перспективные ребята у нас все просятся перейти в КХЛ. Если они рвутся, конечно, мы с выгодой для себя их отпускали. Тот же Трушков – один из претендентов, кто останется в клубе . В том году потеряли хорошего мальчишку – Крутова пришлось отдать в Нижний Новгород. Он сказал: «Я уеду, и все». Лучше за него что-то получить, чем абсолютно ничего.

На данный момент у нас есть ребята перспективные, но один 2005 года, один 2006 года, два человека 2007 года, кто может достичь уровня КХЛ, на кого мы рассчитываем.

Теперь уже с этого времени никаких обменов и продаж не будет, так как губернатор Самарской области объявил, что мы сделаем все возможное для того, чтобы попала в Континентальную хоккейную лигу», – сказал Игорь Масленников.