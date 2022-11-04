Гендиректор «Лады» о «Кузне» в КХЛ: «Пока их все устраивает в ВХЛ. В Новокузнецке остро стоит финансовый вопрос»

Генеральный директор «Лады» высказался о возможном возвращении «Югры» и «Кузни» в КХЛ.

Ранее тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в лигу.

– в контексте возвращения всегда шла в связке с «Югрой» и «Кузней». Общались ли вы с их менеджерами? Почему они одновременно с вами не подали заявку на возвращение?

– С менеджерами «Югры» и общался наш спортивный директор Игорь Масленников.

Мы разговаривали с «Кузней» еще в прошлом году. Пока по различным причинам они не считают необходимым подавать заявку в КХЛ – их все устраивает и в ВХЛ. Как я понимаю, в Новокузнецке очень остро стоит финансовый вопрос. Если будут готовы, то, так же как и мы, соберутся и подадут заявку.

– достаточно крепкий клуб, который не так давно становился чемпионом. Видимо, есть причины, которые пока не позволяют им рассматривать вопрос возвращения.

Мы же всегда хотели вернуться. На мой взгляд, у «Лады» из всей тройки наивысшие шансы на возвращение в КХЛ, потому что наш бюджет будет увеличен до необходимых пределов. Что касается заинтересованности руководства региона, то она также налицо.

– Если убирать эту тройку, у кого из самостоятельных клубов были бы наибольшие шансы на повышение?

– Я слышал, что Красноярск собирается в , такая информация была. Честно говоря, не знаю, соответствует ли там арена требованиям лиги. Вообще мы не анализировали ситуацию по другим клубам, – сказал Александр Чеботарев.