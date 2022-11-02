Сергей Коньков: «Для российского хоккея в возвращении «Лады» в КХЛ будет польза. У клуба есть школа и славная история»

Сергей Коньков поделился мыслями о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Вчера стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

«Для российского хоккея в возвращении «Лады» будет польза. Целый хоккейный регион может вернуться в КХЛ. Вопрос в финансировании. Раз подали заявку, есть желание и указание руководителей, значит, вопрос решен. Значит, есть гарантии от спонсоров, что они команду поддержат. Есть время для комплектования и усиления состава.

Для тех задач, которые «Лада» сейчас решает в ВХЛ, нужен один подбор игроков. А для того, чтобы быть конкурентными в КХЛ, нужно проводить усиление команды. Уверен, что руководители клуба об этом знают и ведут работу в данном направлении.

Драфт расширения? Такой опыт уже имеется. Помню, когда «Адмирал» только появился в КХЛ, он сразу же сумел уверенно себя зарекомендовать. Многие скептически отнеслись к его появлению, игрокам не понравилась эта история. Но Тольятти – это хоккейный город. И, если они возвращаются всерьез и надолго, – это очень здорово. У клуба есть школа и славная история.

Если у них все будет в порядке с финансированием, команде окажут поддержку для того, чтобы она шла за серьезными результатами», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.