Депутат Свищев: «Лада» и другие клубы с удовольствием займут места «Йокерита» и рижского «Динамо» в КХЛ. В России много достойных команд»

Депутат Дмитрий Свищев поделился мыслями о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Вчера стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

– Отлично к этому отношусь. «Лада» – известный клуб с давней историей и хорошими традициями, и он достоин выступать в . То, что в Тольятти нашли возможности подать сейчас заявку, – это позитивная новость.

Надеюсь, что заявка будет рассмотрена положительно и «Лада» будет радовать свою большую семью болельщиков.

– Правильно, что вместо зарубежных клубов – финского «Йокерита» и рижского «Динамо», в КХЛ появится российский?

– Все понимают, что свято место пусто не бывает. Поверьте мне, эти клубы не от большой радости отказались от участия в КХЛ. Из политической обстановки они не могут играть здесь.

Это сильнейшая лига в Европе, и в КХЛ можно наигрывать хоккеистов национальных команд. Поэтому выступать здесь престижно и полезно, а отказ от участия – это большая трагедия для спортсменов, клубов и болельщиков.

Но у нас в России достойных команд много. и другие клубы с удовольствием займут места и рижского и будут развивать хоккей у себя в регионах. И мы увидим новых, подающих надежды звезд. Так что с точки зрения российского хоккея это хорошо, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.