Мама Овечкина о его рекордах: «Зачем шумиха? Пусть Саша просто играет и бьет эти достижения. Мой ребенок – молодец»

Мама Александра Овечкина не хочет, чтобы внимание заострялось на его рекордах.

Капитан забил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с (1:3) и повторил рекорд по числу шайб за одну команду.

Овечкин забросил 786 шайб в карьере за «Кэпиталс» (выступает за клуб с 2005 года), Хоу – за «Ред Уингс» (играл с 1946 по 1971 годы).

– Конечно, мы смотрели матч с «Детройтом». Жаль, что ребята проиграли, они очень старались. Но хоккей есть хоккей. Где‑то получается, где‑то не очень. Я считаю, что хоккеисты «Вашингтона» отдали свою игру.

Да, у команды много травмированных. Но в состав привлекают молодых ребят, и видно, как они хотят показать себя. А эти рекорды… Я бы не хотела, чтобы на них заостряли внимание. Ну зачем эта шумиха? Пусть Саша просто играет и бьет эти достижения. Радует родителей и своих болельщиков.

То, что Саша всю карьеру проводит в «Вашингтоне» и теперь повторил этот рекорд Хоу – конечно же, это заслуга всей команды и руководства клуба. И конечно же, это заслуга Саши. Он – большой молодец.

– Кроме того, Александр Овечкин забил сегодня 400‑й гол на выезде.

– Вот как. Это тоже рекорд?

– Почти – впереди только (402).

– Значит, нужно побить и этот рекорд, и все остальные. И все будет в порядке! Мой ребенок – молодец. Главное, ему под руку не говорите. Пусть играет и получает удовольствие от хоккея. А все эти рекорды сами придут, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу