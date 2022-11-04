Марк Хоу об Овечкине: «Феноменальный снайпер. Но Горди в целом был лучше как игрок»

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Сын Горди Хоу Марк поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду (786). 

«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди в целом был лучше как игрок.

Но Алекс Овечкин – самый чистый снайпер, какой только может быть», – сказал бывший защитник клубов НХЛ. 

Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу

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