Марк Хоу об Овечкине: «Феноменальный снайпер. Но Горди в целом был лучше как игрок»
Сын Горди Хоу Марк поделился мнением о форварде Александре Овечкине.
Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду (786).
«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди в целом был лучше как игрок.
Но Алекс Овечкин – самый чистый снайпер, какой только может быть», – сказал бывший защитник клубов НХЛ.
Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу
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