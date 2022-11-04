Марк Хоу об Овечкине: «Феноменальный снайпер. Но Горди в целом был лучше как игрок»

Сын Горди Хоу Марк поделился мнением о форварде .

Капитан забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду (786).

«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди в целом был лучше как игрок.

Но Алекс Овечкин – самый чистый снайпер, какой только может быть», – сказал бывший защитник клубов НХЛ.

Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу