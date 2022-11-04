Александр Кожевников: «Овечкин – порядочный человек и за океаном отстаивает честь Родины. Великий хоккеист, на то он и «Александр Великий»

высказался о том, что повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб.

Российский капитан отметился голом в матче чемпионата НХЛ против «Детройта» (1:3).

У Овечкина и Хоу по 786 шайб за «Кэпиталс» и «Детройт» соответственно.

«Александр – великий хоккеист, что еще можно сказать. На то он и «Александр Великий», чтобы постоянно забивать.

Эта новость вызывает только радость за него. Он порядочный человек и за океаном отстаивает честь нашей Родины.

Желаю ему поскорее побить результат Горди Хоу по голам в НХЛ. Я думаю, что в этом сезоне он закроет эту тему и на полном ходу продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки. Это его цель.

Он же не первый сезон начинает не слишком результативно. Но часто заканчивает его с «полтинником», меньше 40 шайб за сезон он забрасывает редко.

Он профессионал с большой буквы и обязательно еще разыграется. И не надо забывать, что соперники всегда играют против него с повышенным вниманием.

Александр – парень забивающий и результат Хоу, думаю, он побьет уже в этом сезоне», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу