Александр Кожевников: «Овечкин – порядочный человек и за океаном отстаивает честь Родины. Великий хоккеист, на то он и «Александр Великий»
Александр Кожевников высказался о том, что Александр Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб.
Российский капитан «Вашингтона» отметился голом в матче чемпионата НХЛ против «Детройта» (1:3).
У Овечкина и Хоу по 786 шайб за «Кэпиталс» и «Детройт» соответственно.
«Александр – великий хоккеист, что еще можно сказать. На то он и «Александр Великий», чтобы постоянно забивать.
Эта новость вызывает только радость за него. Он порядочный человек и за океаном отстаивает честь нашей Родины.
Желаю ему поскорее побить результат Горди Хоу по голам в НХЛ. Я думаю, что в этом сезоне он закроет эту тему и на полном ходу продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки. Это его цель.
Он же не первый сезон начинает не слишком результативно. Но часто заканчивает его с «полтинником», меньше 40 шайб за сезон он забрасывает редко.
Он профессионал с большой буквы и обязательно еще разыграется. И не надо забывать, что соперники всегда играют против него с повышенным вниманием.
Александр – парень забивающий и результат Хоу, думаю, он побьет уже в этом сезоне», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу
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