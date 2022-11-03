Виктор Козлов: «Горжусь каждым игроком «Салавата». «Ак Барс» хорошо прессинговал, мы хорошо играли в обороне»
Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2 Б).
«Хороший, боевой и зрелищный матч с обилием голевых моментов с обеих сторон. Что касается нашей команды, горжусь каждым из игроков, как они провели матч, как бились и работали против хорошего соперника.
«Ак Барс» хорошо прессинговал, мы хорошо играли в обороне. Понимали, что у соперника есть ресурс, хорошие игроки. Да, они контролировали шайбу в нашей зоне, мы хорошо оборонялись», – сказал Виктор Козлов.
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