Виктор Козлов: «Горжусь каждым игроком «Салавата». «Ак Барс» хорошо прессинговал, мы хорошо играли в обороне»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2 Б).

«Хороший, боевой и зрелищный матч с обилием голевых моментов с обеих сторон. Что касается нашей команды, горжусь каждым из игроков, как они провели матч, как бились и работали против хорошего соперника.

«Ак Барс» хорошо прессинговал, мы хорошо играли в обороне. Понимали, что у соперника есть ресурс, хорошие игроки. Да, они контролировали шайбу в нашей зоне, мы хорошо оборонялись», – сказал .