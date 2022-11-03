Знарок о матче против «Салавата»: «Ак Барс» провел кошмарный 2-й период. В 3-м правильно играли»

прокомментировал победу над (2:1 Б).

– Очень плохой второй период, а так – с победой, «Ак Барс». В третьем периоде стали правильно [играть]. Первый период провели еще более-менее, а второй был кошмарный. Стараемся прийти к тому, чтобы всегда играть так, как в третьем периоде. Каждую игру требуем этого.

– Как добавить стабильности Галимову?

– Через работу, он старается. Пока не пересматривал его передачу, еще не успел. Перестановки в звеньях делаем по ходу матча, когда что-то не получается. Если бы не было перестановок, думаю, мы не добились бы этой победы.

– Что скажете о Билялетдинове?

– Он помогает нам, подсказывает и находится с нами в этот непростой момент. Это опытный тренер, мы прислушиваемся к нему.

– Трясло ли вас из-за ситуации в «Ак Барсе»?

– Меня не трясло, даже когда на Олимпиаде вытаскивали матчи. Надеюсь, что после такой победы к ребятам придет уверенность, – сказал главный тренер .