Мартемьянов про 2:3 с «Авангардом»: «Непонятные удаления в концовке. Соперник «5 на 4» быстро реализовывает, честь им и хвала. Игрой «Сибири» доволен»

подвел итоги матча с (2:3 ОТ).

«Матч соответствовал своему статусу. Очень напряженная игра, никто не хотел уступать. Думаю, игра понравилась болельщикам, держала в напряжении весь матч.

Конечно, непонятные удаления в концовке были, но соперник «5 на 4» очень быстро реализовывает. Честь им и хвала, мы немножко недотерпели. Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет.

По напряжению матчи сибирского дерби не особо отличаются, и «Авангард», и мы стараемся играть на победу. Сегодня получилось забить на первой минуте, парни лезли, хороший гол. У Шарова небольшое повреждение, решили поберечь Сашку сегодня», – сказал главный тренер .