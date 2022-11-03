Мартемьянов показал средний палец в овертайме после удаления «Сибири»: «Это напутствие всем»

эмоционально отреагировал на удаление «Сибири».

В овертайме матча с (2:3 ОТ) форвард был удален. В борьбе за шайбу он зацепил клюшкой шлем . По мнению судей, Шенфельд сыграл высоко поднятой клюшкой.

Мартемьянов на фоне этого решения сначала на эмоциях швырнул бутылку с водой, после чего показал средний палец. После матча у главного тренера «Сибири» спросили, кому был адресован неприличный жест.

– Жест после удаления Шенфельда в овертайме – это напутствие оштрафованному игроку?

– Всем. Это всем напутствие было, – сказал Мартемьянов.