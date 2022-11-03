Мартемьянов показал средний палец в овертайме после удаления «Сибири»: «Это напутствие всем»
Андрей Мартемьянов эмоционально отреагировал на удаление «Сибири».
В овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) форвард «Сибири» Антон Шенфельд был удален. В борьбе за шайбу он зацепил клюшкой шлем Рида Буше. По мнению судей, Шенфельд сыграл высоко поднятой клюшкой.
Мартемьянов на фоне этого решения сначала на эмоциях швырнул бутылку с водой, после чего показал средний палец. После матча у главного тренера «Сибири» спросили, кому был адресован неприличный жест.
– Жест после удаления Шенфельда в овертайме – это напутствие оштрафованному игроку?
– Всем. Это всем напутствие было, – сказал Мартемьянов.
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