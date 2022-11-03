Сушинский о Кравеце: «Вряд ли «Авангарду» есть на кого его поменять. Мне кажется, его назначили помощником Рябыкина для того, чтобы он стал главным тренером»
Максим Сушинский предположил, почему Михаил Кравец остается и.о. главного тренера «Авангарда».
58-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера омской команды 10 октября – после увольнения Дмитрия Рябыкина.
«Почему Кравец до сих пор исполняющий обязанности главного тренера? Не знаю. Но неужели вы думаете, что «Авангарду» есть на кого его поменять? Вряд ли.
В клубе ждут, что кто-то освободится? Этот вопрос лучше адресовать туда. Но мне кажется, назначение Кравеца помощником Рябыкина изначально было сделано как раз для того, чтобы он стал главным тренером», – сказал бывший президент «Авангарда».
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