Сушинский о Кравеце: «Вряд ли «Авангарду» есть на кого его поменять. Мне кажется, его назначили помощником Рябыкина для того, чтобы он стал главным тренером»

предположил, почему остается и.о. главного тренера «Авангарда».

58-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера омской команды 10 октября – после увольнения .

«Почему Кравец до сих пор исполняющий обязанности главного тренера? Не знаю. Но неужели вы думаете, что «Авангарду» есть на кого его поменять? Вряд ли.

В клубе ждут, что кто-то освободится? Этот вопрос лучше адресовать туда. Но мне кажется, назначение Кравеца помощником Рябыкина изначально было сделано как раз для того, чтобы он стал главным тренером», – сказал бывший президент .