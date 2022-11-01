Форвард «Авангарда» Ткачев набрал 16 очков в 8 матчах при Кравеце. С Рябыкиным было 8 баллов в 15 играх

набрал 16 очков в 8 матчах под руководством .

забросил две шайбы в ворота «Спартака» в первом периоде игры. Ткачев принял участие в обоих голах: в первом эпизоде он ассистировал Корбану Найту, а во втором – забросил сам, замкнув передачу Рида Буше.

Кравец стал исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» после увольнения .

При Кравеце Ткачев набрал 16 (5+11) очков в 8 матчах. Когда команду тренировал Рябыкин, нападающий записал на свой счет 8 (2+6) баллов в 15 играх.

При Рябыкине Ткачев пропускал матч с «Торпедо» (2:4), после которого тренер заявил, что «нас не устраивает то, что он показывает».

Всего форвард набрал 24 (7+17) очка в 22 матчах текущего сезона Фонбет чемпионата КХЛ.