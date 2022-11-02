Герсонский об «Авангарде» при Кравеце: «Изменения происходят. Более раскрепощенно стали играть, кажется»

считает, что игра изменилась после отставки Дмитрия Рябыкина.

Его сменил (в качестве исполняющего обязанности главного тренера).

«Конечно, изменения происходят. Медленно, но формирование спортивной формы – не легкий путь и не скоростной. Мне кажется, более раскрепощенно стали играть. Все-таки довлел результат, когда команда стала проигрывать много матчей подряд. Постепенно выравнивают свои позиции.

Чем объяснить прогресс Ткачева? Я думаю, тут очень важно найти грань, насколько оказывать давление и насколько терпеть. Там же оборонительную работу тоже никто не отменял. Если он начал ее выполнять, то не стало в этом плане таких жестких требований. Он увидел свои ошибки, стал исправляться в этом плане.

Если в созидании он постоянно передерживал шайбу, не мог найти партнера, то сейчас появляются такие возможности. Может быть, этому способствовало то, что он набрал спортивную форму.

Стал легче переносить нагрузки, предъявляемые игрой. Плюс психологическая уравновешенность стала появляться – нашли контакт с тренером по поводу требований и его конкретных действий», – сказал бывший тренер омичей.