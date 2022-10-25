Рябыкин о Кравеце в «Авангарде»: «Его назначили, не спрашивая меня. У Волкова американский подход»
Дмитрий Рябыкин заявил, что Михаил Кравец пришел в «Авангард» без его согласия.
После отставки Рябыкина Кравец стал исполняющим обязанности главного тренера команды.
– Когда в штаб ввели Михаила Кравеца, возникла мысль, что это запасной вариант на случай вашего увольнения?
– Конечно, я изначально это понимал, но его назначили, не спрашивая меня, поэтому как есть, так и есть.
– Вы заявляли, что селекция проходила без вашего ведома. Странная ситуация, согласитесь.
– Да, но у нас получилось так, что Алексей Волков сказал: «Каждый должен заниматься своим делом: он занимается селекцией, а я – тренирую». Так и получалось. Должны работать в связке, я согласен, но у него более американский подход, таково его видение.
– Состоялось ли у вас общение с Александром Крыловым после вашей отставки?
– Мы встретились, немного пообщались, он сказал свое видение ситуации, я сказал свое. На этом и разошлись, – сказал бывший главный тренер «Авангарда».
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