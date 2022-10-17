Сушинский о Рябыкине в «Металлурге»: «Дмитрий – хороший специалист. Такие тренеры на дороге не валяются»
Максим Сушинский прокомментировал переход Дмитрия Рябыкина в «Металлург».
Рябыкин вошел в тренерский штаб магнитогорского клуба.
«Дмитрий Рябыкин – хороший специалист, поэтому быстро нашел себе новое место работы и трудоустроился в «Металлурге». Такие тренеры на дороге не валяются.
Его увольнение из «Авангарда»? Это же не мое решение, не мне за него отвечать. Я, наверное, дал бы Дмитрию больше шансов и времени поработать. Я бы занялся в первую очередь селекцией, а не отставками.
Конечно, Рябыкин усилит «Магнитку», тем более матчи между Омском и Магнитогорском всегда проходят в принципиальнейшей борьбе.
Сегодня эти команды как раз играют друг с другом, посмотрим», – сказал бывший президент «Авангарда».
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