Ротенберг о СКА и потолке зарплат: «Задача – оставить место для маневров, но сейчас мы не ищем вариантов на рынке»

ответил на вопрос о соблюдении СКА потолка зарплат после подписания Гусева.

Сегодня клуб официально объявил о подписании контракта с до 2024 года.

«Насколько сильно мы прижаты к потолку зарплат? Всегда есть маневры, всегда есть варианты. Все наши игроки, как вы все видели, работают на пределе. Мы играем на пределе в каждой смене. В такой ситуации часть хоккея – это травмы, как бы хорошо мы ни готовили игроков.

Галимов получил травму в прошлой игре, когда конек попал в трещину. Наша задача – оставить место для маневров, но сейчас мы не ищем вариантов на рынке.

Однако каждая смена вносит коррективы в игру, следующая игра начнется со счета 0:0, и мы готовимся к ней», – сказал Ротенберг.

Сообщается, что Гусев получит 40 миллионов рублей до конца сезона.

Согласно данным на конец августа, у СКА оставался 51 миллион под потолком зарплат.

Платежка СКА – 849 млн рублей. Зарплата Яшкина – 77 млн в год, Жафярова – 75, Прохоркина – 70 («СЭ»)

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