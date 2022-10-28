Роман Ротенберг: «Против СКА каждый играет свой лучший матч. У всех соперников одна надежда – наши ошибки»

прокомментировал победу СКА над московским (4:3 Б).

«Боевая игра, интересный хоккей, полные трибуны, особая благодарность болельщикам.

Хорошее начало с нашей стороны, потом соперник добавил, и нам пришлось перестраиваться. У нас были травмы. Ребята молодцы, выполнили установку. Для нас очень важная победа, отличная игра.

Мы были обязаны сегодня победить, сделать все возможное, чтобы это случилось. Работаем дальше. У нас уже скоро следующая игра. Нам есть над чем работать. Мы допустили несколько ошибок, разберем их и будем улучшать на игру.

Проблемы возникли из-за того, что мы очень хорошо начали. Где-то соперник нас поймал. У нас нет никаких проблем с физикой, проблемы только с тем, что надо уметь держать удар и правильно играть, не допуская ошибок.

В первом периоде мы выполнили установку на 100%, когда повели в счете, сделали наше начало. А потом получилось так, что где-то травмы, где-то не держали удар, ошибались, были потери.

У всех соперников против нас одна надежда – это наши ошибки. Мы их допустили, и теперь завтра их надо разобрать, уберем потери, подтянем дисциплину.

Надо уметь играть все 60 минут в одном темпе, но игра вносит свои коррективы. Мы понимали сильные стороны «Динамо», это организованная команда, которая здорово играет.

Поэтому учтем все на будущее, легче нам не будет. Против СКА каждый соперник играет в свою лучшую игру, поэтому и нам каждый раз надо играть свою лучшую игру», – сказал главный тренер СКА.

СКА выиграл 6-й матч подряд. У команды 22 победы в 24 играх сезона КХЛ