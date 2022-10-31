Новиков о Гусеве в СКА: «Деньги не играли роль первой скрипки. Он вернулся в топ-команду, где условия на уровне НХЛ. Но сам Никита – кот в мешке»

высказался о подписании форвардом контракта со .

«Человек сделал выбор. Сделать это сложно, потому что слово «выбор» подразумевает выбор из нескольких вариантов.

Никита искренне хотел пробиться в НХЛ, но у него там не сложилось. У Гусева история хорошего и интересного хоккеиста, но сейчас это кот в мешке. Команда, которая взяла его, немножко рискует.

СКА может себе позволить взять игрока, скажем так, на перспективу. Не стоит сейчас ждать от Гусева каких-то красивых проходов.

У СКА сейчас есть все возможности. Команда на ходу, она является лидером и без Гусева. Думаю, они договорились с Никитой о том, что он сейчас будет плавно набирать форму.

По мне, очевидно, что, не тренируясь с командой и не участвуя в соревнованиях, выйти на пик невозможно. Хоккей – командный вид спорта. Это не лыжи, где спортсмен сам может себя держать.

СКА укрепляет все позиции. Цели они себе обозначили.

Гусев вернулся в топовую команду. Я думаю, ему сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. И дело не в финансах, а в том, что окружает команду. Она является лидером, там условия на уровне НХЛ, да и сам город отличный.

Бороться со СКА другим командам было бы сложно. Уверен, что деньги здесь не играли роль первой скрипки», – сказал заслуженный тренер России.